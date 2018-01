Man City : les premiers mots de Laporte

Aymeric Laporte (23 ans) est devenu le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire ce mardi. Officiellement transféré à Manchester City pour 65 millions d'euros, la recrue mancunienne a expliqué les raisons de son choix.

« Je suis très heureux d’être ici. Manchester City est un club qui a beaucoup d’ambition et c’est à l’heure actuelle l’une des meilleures équipes d’Europe. Je suis impatient de travailler sous la houlette de Pep Guardiola et d’aider à la réussite du club. Le fait que le club ait foi en moi compte beaucoup et j’ai vraiment hâte de commencer », a déclaré le Français.

Laporte s'est engagé avec les Skyblues jusqu'en juin 2023.