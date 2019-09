Man Utd : Mourinho tacle Solskjaer

En six rencontres de Premier League, le club mancunien, 8e au classement, a gagné deux fois seulement, concédant autant de matchs nuls et de défaites, dont une dernière dimanche contre West Ham (0-2). Face au travail de son successeur, le Portugais se montre sceptique.





"Nous avons été mauvais la saison dernière, mais je ne vois aucune amélioration cette saison, a jugé le Special One au micro de la chaîne Sky Sports. J’aime bien les trois recrues (Maguire, James et Wan-Bissaka, ndlr), elles apportent de la qualité à l’équipe. Mais l’équipe en tant qu’équipe, je n’aime pas du tout. Je ne suis pas surpris du résultat du jour." Un message clair et parfaitement explicite.