Manchester City: Riyad Mahrez et Aymeric Laporte positifs à la Covid-19

Manchester City a annoncé être touché par le coronavirus et a révélé les noms joueurs infectés. Il s’agit de Riyad Mahrez et d'Aymeric Laporte.



D’ailleurs, « les deux joueurs observent actuellement une période d'auto-isolement conformément au protocole de la Premier League et du gouvernement britannique sur la quarantaine. Aucun des deux n'affiche de symptômes du virus », a souligné le club Citizens dans un communiqué publié sur son site officiel.



Pour mémoire, la Premier League va effectuer son retour dès le week-end prochain.