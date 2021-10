Manchester City a trouvé le remplaçant de Pep Guardiola, sept clubs se font la guerre pour Erling Haaland

Manchester City a trouvé le remplaçant de Guardiola



Il y a quelques mois, Pep Guardiola laissait planer le doute sur son avenir à Manchester City, sous-entendant qu'il pourrait partir prochainement afin de prendre une sélection nationale. Du coup, les dirigeants des champions d'Angleterre en titre semblent s'activer afin de (déjà !) lui trouver un remplaçant. Et visiblement, ils auraient pris contact avec l'actuel coach de Leicester City, Brendan Rodgers, pour succéder à Guardiola en 2023. Ce même Rodgers, qui serait dans le viseur des nouveaux riches de Newcastle, selon le Daily Mail. Mais le tabloïd précise qu'il aurait refusé les avances des Magpies pour justement prendre les rênes de Manchester City quand ce sera le moment. Nul besoin de préciser que Rodgers semble très intéressé par le poste de manager des Citizens...





Sept clubs en guerre pour Haaland



Ils sont sept et la lutte va faire rage jusqu'au prochain mercato estival 2022 afin d'enrôler le probable futur meilleur attaquant de la planète, Erling Haaland. Actuellement en train de faire le bonheur du Borussia Dortmund, le Norvégien pourrait aller voir ailleurs l'été prochain et visiblement, il aura l'embarras du choix, à en croire Mundo Deportivo. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool, le PSG, Manchester City, Chelsea ou encore le FC Barcelone sont lancés dans la course et certains auraient une longueur d'avance, comme City. Mais personne n'a dit son dernier et même le Barça, en proie à de graves difficultés financières, y croit. Les dirigeants blaugranas voudraient trouver une formule qui leur permette de l'attirer tout en restant dans les clous financièrement. Pas simple cependant.



Les misères de l'AC Milan



Ce samedi soir, l'AC Milan va tenter de confirmer son bon début de saison en Serie A en ajoutant une nouvelle victoire face à l'Hellas Vérone. Cependant, ce ne sera pas simple, avec 10 joueurs blessés au compteur du côté de l'effectif de Stefano Pioli. Les derniers en date sont français. Mike Maignan a été opéré du poignet hier et sera éloigné des terrains pour 10 semaines, soit jusqu'en janvier 2022 ! Un sacré coup dur qui s'ajoute au test positif au Covid 19 de Theo Hernandez. «Le Milan sans paix», titre La Gazzetta dello Sport du jour qui recommande aux Lombards de «se faire bénir» afin de faire cesser la cascade de blessures.