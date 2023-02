Manchester City : il y a un gros problème avec Pep Guardiola

Chaque année, Manchester City est présenté comme l’un des grands favoris de la Ligue des Champions. Les Cityzens sont dans une situation assez similaire à celle du PSG : des succès sur la scène nationale, un effectif conséquent, mais ils sont toujours dans l’attente de ce Graal européen. Et après ce match nul 1-1 sur la pelouse de Leipzig, beaucoup ont été refroidis…



Bien sûr, Manchester City conserve toutes ses chances de passer en quarts, et on est loin d’un scénario catastrophe. Seulement, le contenu proposé par les Mancuniens a été plutôt insuffisant. Après une première période plutôt satisfaisante, dans laquelle ils n’ont pas été inquiétés par l’écurie allemande, ils ont pris l’eau en deuxième période. Après l’égalisation des locaux, ils n’ont pas su réagir et ont donné la sensation de ne pas savoir quoi faire du ballon.



De l’eau dans le gaz ?

Forcément, on peut se demander à quoi a joué Guardiola. L’entraîneur catalan n’a pas semblé être en mesure de trouver des solutions pour inverser la tendance. Pire encore, il n’a réalisé aucun changement pendant le match ! Et ce, alors qu’il avait des joueurs du calibre de Phil Foden et Julian Alvarez sur le banc de touche.



Des éléments offensifs qui auraient sûrement pu apporter un plus à une équipe qui avait besoin d’un second souffle.



Au coup de sifflet final, le Catalan a réuni ses troupes sur le terrain, avant de les envoyer aux vestiaires, l’air passablement agacé. Voilà qui risque de raviver les rumeurs concernant une mauvaise entente du coach avec bon nombre de ses hommes. Certains médias anglais expliquaient déjà que le courant ne passait plus avec Foden, alors que Cancelo aurait justement quitté City pour le Bayern à cause de problèmes avec Guardiola. Bonne ambiance.



