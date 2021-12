Manchester City : le point sur l’affaire Benjamin Mendy à la veille de son audience

Le feuilleton judiciaire se poursuit pour Benjamin Mendy. Mercredi, le tribunal de Chester accueillera le défenseur international français (10 sélections) pour une audience préparatoire à son procès, qui débutera le 24 janvier 2022 et qui devrait durer entre deux et trois semaines. C'est au cours de ce rendez-vous, qu'il attend depuis de nombreuses semaines, que Mendy plaidera coupable ou non-coupable des accusations qui lui sont portées.



Le Français de 27 ans est visé par six plaintes pour viols et une pour agression sexuelle pour des faits qui ont eu lieu entre octobre 2020 et août 2021 en Angleterre. Deux nouvelles accusations de viols lui ont été notifiées le 16 novembre dernier, deux jours avant une audience à laquelle il n'était pas convié. Mendy est incarcéré à titre provisoire depuis la fin du mois d'août dans une prison à Altcourse (au nord de Liverpool), établissement pénitentiaire privé.



La peine encourue est plus courte s'il plaide coupable



À trois reprises, ses avocats ont demandé à ce que leur client soit provisoirement libéré, sans réussite. Mendy est donc toujours retenu en détention et sait que l'étape judiciaire qui l'attend le 22 décembre est cruciale: le Français doit plaider coupable ou non-coupable lors de cette audience préparatoire mercredi, une décision qui aura un impact sur son procès.



S'il venait à plaider coupable, annulant de fait ce possible procès, Mendy pourrait bénéficier d'une remise d'un tiers de peine, alors qu'il encourt dans les faits entre cinq et dix ans de prison, selon l'application de la loi britannique. S'il plaide non-coupable, le latéral gauche pourra dire adieu à la remise de peine mais peut espérer être acquitté au terme du procès. La réponse est attendue demain. En août dernier, lors de sa première audience, il avait nié tous les faits qui lui sont reprochés.



