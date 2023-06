Manchester City remporte la septième FA Cup de son histoire contre United

Un derby ne se joue pas, il se gagne. Cet adage prend plus d’épaisseur lors d’une finale de FA Cup qui n’a plus été remporté par Manchester United depuis 2016 quand leurs voisins de City l’ont soulevé pour la dernière fois en 2019. Champions d’Angleterre quelques semaines plus tôt, ces derniers avaient d’ailleurs pour dessein de s’offrir un triplé fantastique avec la finale de FA Cup et celle de Ligue des Champions face à l’Inter Milan samedi prochain. Une belle occasion de se mettre dans le rythme et l’exigence d’une finale, tout en remportant un trophée qui leur échappe depuis quatre ans face à l’un de leur plus grand rival. Voilà des ingrédients idéaux pour motiver les joueurs de Manchester City qui ont démarré la rencontre pied au plancher. Seulement treize secondes après le coup d’envoi, Ilkay Gundogan, resplendissant en cette fin de saison, a expédié une reprise de volée fabuleuse dans la lucarne d’un David de Gea impuissant (1-0, 1e).





Sidérés devant cette entame désastreuse, les Red Devils ont été déstabilisés, incapables de se projeter vers l’avant efficacement lors du premier quart d’heure. Face à la domination outrageuse des Sky Blues, Manchester United a finalement commencé à réagir avec le temps n’hésitant pas à se montrer plus rugueux dans les duels à l’image de ce table bien appuyé voire dangereux de Casemiro sur Manuel Akanji (12e). Finalement, les ouailles d’Erik Ten Hag sont parvenus à revenir dans la rencontre grâce à un penalty que beaucoup estimeront généreux. Au duel avec Aaron Wan-Bissaka, Jack Grealish s’est rendu coupable d’une faute de main relevée par la VAR. Une décision qui peut paraître sévère mais qui a permis à Bruno Fernandes (33e) d’inscrire son 14e but de la saison et de mettre les deux équipes à égalité à l’issue d’un premier acte à l’avantage des Cityzens.



Gundogan a enterré les Red Devils



Au retour des vestiaires, bis repetita. Les pensionnaires d’Old Trafford ont été surpris par l’excellente entame de leurs adversaires qui ont viré à nouveau en tête grâce à une nouvelle reprise de volée tant somptueuse que peu académique d’Ilkay Gundogan. Trouvé à l’entrée de la surface sur un corner parfaitement tiré par Kevin de Bruyne, le milieu allemand reprenait le ballon alors qu’il était en train de reculer (2-1, 51e). Une réalisation qui a permis aux supporters de City présents à Wembley d’exulter mais surtout aux coéquipiers d’Erling Haaland d’entrevoir le reste de la rencontre de manière plus sereine. Performance assez rare pour être souligné : en plus d’avoir inscrit le but le plus rapide de l’histoire des finales de FA Cup, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’offrait également un doublé grâce à deux reprises de volée inscrites depuis l’extérieur de la surface.



Relâchés après cette nouvelle banderille qui est venue confirmer leur domination, les hommes en bleu ciel ont tenté de faire le break mais De Bruyne s’est heurté à De Gea quand…Gundogan a cru inscrire un triplé avant de voir l’arbitre assistant lever son drapeau pour une position de hors-jeu. Marcus Rashford (69e) et l’ excellent entrant Alejandro Garnacho (73e) ont été trop timides de l’autre côté pour pouvoir remettre les compteurs à zéro. Les dix dernières minutes ont également été à l’avantage de Manchester City, pas loin d’entériner leur succès si Silva n’avait pas trop croisé sa frappe (80e) ou si Varane n’avait pas gêné Erling Haaland devant David de Gea (83e). Dans l’ultime temps additionnel de la rencontre, Scott McTominay n’a pas pu redresser suffisamment sa tête pour égaliser après le sauvetage de John Stones (90+1e). Au coup de sifflet final, c’est finalement Manchester City qui a remporté la FA Cup pour la septième fois de son histoire. Sans avoir réellement tremblé ce soir, les Cityzens glanent leur deuxième trophée cette saison et maintiennent leur espoir de réaliser un triplé bien vivants. Réponse samedi prochain à Istanbul.