Manchester City revendique son projet de recruter Lionel Messi

Finalement resté au Barça cet été, Lionel Messi (33 ans) arrive à la fin de son contrat en juin prochain. L'avenir de la star est déjà sur toutes les lèvres des grands dirigeants de clubs, dont Manchester City qui l'a confirmé par la voix de son directeur des opérations.



L'épisode Lionel Messi a fait les choux gras de la presse internationale durant un mois. Inenvisageable il y a encore quelques temps, un départ de la star argentine du FC Barcelone peut désormais se concrétiser. Si le numéro dix est resté dans son club de toujours, c'est uniquement parce que personne n'était en capacité d'aligner les 700 M€ exigés pour faire sauter la fameuse clause libératoire. La volonté du joueur de partir était pourtant bien réelle, lui qui ne s'entend plus du tout avec sa direction. Seuls les clubs aux moyens gigantesques ont pu étudier l'opération dont Manchester City. Le club anglais a sérieusement étudié la question et compte bien revenir à la charge, une fois le contrat de Messi terminé au Barça, soit en juin prochain.



C'est même le directeur des opérations des Citizens qui l'affirme dans un entretien au Manchester Evening News. «C'est un talent incroyable. C'est quelqu'un qui peut avoir un impact significatif dans n'importe quel club du monde sur et en dehors du terrain immédiatement. Il est le meilleur joueur du monde, le meilleur de sa génération. Je pense que n'importe quel club du monde aimerait avoir la possibilité de le recruter. Le fait qu'il ait été dit qu'il voulait venir jouer pour City montre le chemin parcouru par le club au cours des dernières années, où les meilleurs talents sont venus.»



Manchester City envisage une opération Messi

D'après Omar Berrada, lui et son équipe sont même déjà à pied d'œuvre pour offrir le contrat qui parviendra à attirer Messi outre Manche. «Les meilleurs joueurs du monde veulent venir jouer pour Pep et faire partie de cette équipe. Maintenant, nous verrons si cela devient un jour une possibilité. S'il quitte Barcelone et que Messi devient un sujet de discussion, alors nous pourrions potentiellement explorer cette option. (...) Pour chaque poste, nous devons être préparés car il peut y avoir tellement de choses qui peuvent arriver, mais en même temps, je pense que nous avons la force financière et la capacité de faire cet investissement lorsque cela est nécessaire», précise-t-il avant d'expliquer que la situation de Messi à Barcelone peut encore évoluer d'ici l'été prochain.



«C'est difficile de deviner ce qui pourrait arriver. Si vous repensez à ces deux semaines où tout s'est joué à Barcelone, il est presque impossible de deviner ce qui va se passer l'été prochain. Messi est un talent générationnel, il est le meilleur joueur du monde et probablement, une exception aux investissements potentiels que nous ferions d'ordinaire, mais notre planification a été faite avec cette équipe actuelle et elle est envisagée avec les opportunités actuelles que nous avons» termine le dirigeant de Mancherter City. Messi n'est pas encore parti du Barça et il aura 34 ans en juin prochain mais son avenir est déjà au cœur d'intenses discussions.