Manchester City va faire des folies pour remplacer Rodri, le plan radical de Barcelone pour conserver ses stars

City a deux nouvelles cibles dans le viseur, Barcelone veut prolonger ses cadres et Erik ten Hag se fait critiquer, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Les deux successeurs potentiels de Rodri

Le Manchester Evening News explique que la vie sans Rodri s’annonce complexe pour City. Des solutions en interne existent avec Gündoğan, Kovacic, Nunes et Lewis mais le club regarde aussi à l’extérieur et souhaite se renforcer au mercato hivernal. Le nom de Samuele Ricci était évoqué hier, mais deux autres pistes émergent à en croire les informations de Football Insider.



La première option se nomme Martín Zubimendi. Après avoir refusé l’approche de Liverpool, l’Espagnol regrette son choix et veut rallier l’Angleterre. Mais Manchester City risque de devoir dépenser une grosse somme pour convaincre la Real Sociedad.



L’autre option possible s’appelle Nicolo Barella. Son profil plaît, c’est une alternative crédible à Rodri, mais là encore, cela s’annonce compliqué puisque l’Inter veut garder son joueur. Il serait question d’un transfert à près de 80 M€.





Le Barça lance l’opération 2026

Barcelone s’apprête à accueillir officiellement Wojciech Szczęsny d’après Mundo Deportivo. Le gardien doit atterrir à Barcelone aujourd’hui pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Son objectif est d’être prêt pour le match face à Séville le 20 octobre prochain. Au-delà de cela, le club catalan fait le point sur les contrats de ses joueurs et a établi une stratégie bien précise.



Selon Sport, l’objectif de la direction est qu’aucun joueur ne commence une saison si son contrat se termine à la fin de la saison en question. L’idée est de planifier un transfert avant afin de tirer des liquidités. Et le chantier est immense puisque plusieurs joueurs seront libres en 2026. Les contrats de Lamine Yamal et Pedri sont les priorités. Les prolongations de Marc Bernal et Fermín López sont sur le point d’être conclues.



En revanche, celles d’Araujo, Frenkie de Jong et Andreas Christensen sont moins évidentes. Le club veut les renouveler, mais aucune discussion n’a encore démarré, car les deux premiers cités préfèrent se concentrer sur le processus de récupération pour être de retour au plus vite.



Ten Hag au cœur de la tempête

La lourde défaite de Manchester United à Old Trafford (0-3) face à Tottenham secoue l’ensemble de la presse. À commencer par le Daily Star, qui parle d’une soirée pluvieuse. Le principal responsable de cette déconvenue est Erik ten Hag et l’ensemble des tabloïds l’ont vivement critiqué. Le Daily Mirror parle d’une «sacrée soirée de mrde» pour les Mancuniens.



Le Daily Mail va encore plus loin. Pour eux, Ten Hag n’a plus d’excuses et il est un frein à la progression de cette équipe. Il a fait son temps et doit s’en aller.



Le Daily Express* relaye la réponse du technicien néerlandais à ces critiques en conférence de presse. Il ne craint pas le limogeage, il ne se sent pas inquiété et demande encore du temps. Un comportement perçu comme une provocation par la presse britannique.