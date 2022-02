Manchester United: CR7 retrouve les filets et marque son premier but de l’année 2022

Grâce notamment au premier but de Cristiano Ronaldo en 2022, Manchester United a remporté (2-0) une rencontre très mal engagée contre Brighton, mardi, en match en retard de la 18e journée et s'empare de la 4e place de Premier League. Bruno Fernandes a fait le break à la 90e minute.



Avec 43 points en 25 matches, les Red Devils s'octroient la place virtuellement qualificative pour la Ligue des Champions, au détriment de West Ham qui en a 41 avec le même nombre de rencontres disputées. Arsenal, Wolverhampton et Tottenham, qui suivent à 4, 6 et 7 longueurs, mais avec 2 ou 3 matches en moins, restent cependant à portée, souligne RMC Sport.