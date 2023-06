Manchester United : Mason Greenwood est dans le groupe pour la saison prochaine

Manchester United a publié une liste des joueurs qui seront retenus par le club cet été. Une liste dont fait partie Mason Greenwood, suspendu depuis près de deux ans suite à une accusation de viol de sa compagne.



En juillet, ça fera un an et demi que l'on a plus vu Mason Greenwood sur un terrain de football. Libéré après l'abandon de toutes les charges retenues contre lui pour viol présumé, abus et comportement coercitif à l'égard de sa compagne actuelle, il avait rencontré plusieurs fois Manchester United pour tenter de se remettre sur les rails. Mais malgré ses tentatives, le club avait refusé.



Il semblerait que l'enquête interne menée par le club se soit conclue favorablement pour le jeune international anglais.

Le club mancunien vient de publier une liste des joueurs qui seront retenus par le club cet été, c'est à dire les joueurs sur lesquels Erik ten Hag devrait compter pour la saison 2023/24.



Et comme la plupart des joueurs professionnels de Manchester United, Mason Greenwood fait bien partie de cette liste. Il va donc pouvoir participer à la pré-saison avec les Red Devils.



Il y a quelques jours, le Daily Mail informait que les dirigeants mancuniens auraient tout de même pris la décision de céder Greenwood sous la forme d’un prêt d’un an. La Juventus Turin notamment pourrait être intéressée.