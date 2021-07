Manchester United officialise son accord avec le Real pour l’arrivée de Varane

Manchester United officialise ce mardi soir un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane. Comme annoncé la veille, le défenseur français de 28 ans va s'engager avec les Red Devils pour un contrat de quatre ans (+1 an en option). Le Real Madrid va empocher environ 50 millions d'euros (bonus compris), rapporte RMC Sport.



Le Réal Madrid salue Varane

Dans un communiqué, le Real Madrid confirme également l'accord avec Manchester United pour le transfert de Raphaël Varane. Et salue le défenseur français.



"Notre club le remercie pour son professionnalisme et son comportement exemplaire durant les dix saisons au cours desquelles il a défendu notre maillot, avec 18 titres remportés : 4 Ligue des champions, 4 Mondial des clubs, 3 Supercoupe d’Europe, 3 Liga, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupe d’Espagne. Le Real Madrid tient à montrer toute son affection à Raphaël Varane et à sa famille et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle."