Manchester United veut claquer 60 millions d’euros pour un international français, Jack Grealish repris de volée par le sélectionneur de l’Angleterre

Manchester United veut sortir le chéquier pour un Français, Gareth Southgate met en garde Jack Grealish et l’Espagne savoure la qualification en finale de la Ligue des Nations, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Théo Hernandez plaît à Manchester United



En Italie, c’est du mercato en Une de La Gazzetta dello Sport ! Et c’est un international français, Théo Hernandez qui fait les gros titres car le latéral gauche est dans le viseur de Manchester United !



Le club anglais souhaite recruter le Français cet été, mais ce ne sera pas donné car comme l’indique le journal au papier rose, «les Rossoneri ont fixé le prix du joueur à 60 M€» ! «Si cette offre arrive sur la table des dirigeants milanais, celle-ci sera étudiée», explique le quotidien.



Alors que le club connait quelques remous en interne avec le départ de Paolo Maldini, Hernandez, comme d’autres joueurs, pourrait être tenté de quitter le club et la Premier League est clairement une option pour le joueur.



Du côté de la Juventus, c’est de l’avenir de Federico Chiesa dont il est question. Le journal au papier rose rapporte que l’international italien réclame une fortune à la Vieille Dame pour prolonger. «Il veut 8 M€ par an pour signer un nouveau contrat, alors que l’actuel court jusqu’en 2025. La Juve a déjà signifié son refus au joueur, mais les négociations ne font que commencer», affaire à suivre…



Southgate met la pression à Grealish



En Angleterre, un homme fait l’actualité ces derniers jours, et ce n’est pas forcément pour ses exploits sportifs, mais plutôt pour ses frasques extra-sportives depuis qu’il a remporté la Ligue des Champions avec Manchester City, c’est Jack Grealish !



L’attaquant anglais a été vu dans des états d’ébriété avancés ces derniers jours et clairement les tabloïds anglais s’en sont donné à cœur joie pour afficher leur bad boy ! Mais le joueur de 27 ans a été rappelé à l’ordre par son sélectionneur, Gareth Southgate ! Comme le reprend The Guardian, le coach anglais a fixé «la limite» à ne pas franchir.



«Southgate demande à Grealish de ne pas faire la fête». Une déclaration qui fait aussi la Une du Daily Mirror qui indique que Southgate demande à Grealish «de ne pas dépasser les bornes» !



Pour le Daily Express, le sélectionneur des Three Lions «garde un œil sur Grealish» pour ne pas que l’international anglais se retrouve dans des situations délicates, même s’il comprend que le joueur décompresse…



L’Espagne «bénit» Joselu



Hier soir, c’était le choc des demi-finales de la Ligue des Nations entre l’Espagne et l’Italie ! Et ce sont les Espagnols qui se sont imposés (2-1) dans les dernières minutes face à la Squadra Azzurra ! Et la Roja peut remercier Joselu, l’attaquant de l’Espanyol et comme le placarde AS, «Joselu est béni ! L’attaquant de l’Espanyol est entré en jeu à la 84e minute et a permis à l’Espagne d’atteindre la finale en marquant à la 88e minute. L’équipe nationale, largement supérieure à l’Italie en seconde période, tentera de remporter son premier titre de la Ligue des Nations face à la Croatie dimanche», écrit le quotidien madrilène.



Même chose en Une de Marca qui félicite Joselu car «il place l’Espagne en finale en marquant en fin de match.»



Évidemment, c’est toute la presse espagnole qui se réjouit de la finale de la sélection comme le journal Sport ou encore Mundo Deportivo ! Bref, la péninsule ibérique se régale de cette performance.