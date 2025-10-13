Mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne : Interpol donne son feu vert

La situation est désormais critique pour Madiambal Diagne, journaliste et promoteur immobilier, qui, après un départ inattendu du Sénégal via la Gambie alors qu'il était convoqué à la Division des investigations criminelles (DIC), serait actuellement localisé en France. ​Interpol, dont le siège du secrétariat général est à Lyon (France), a donné son feu vert à la demande d'arrestation formulée par les autorités policières sénégalaises. Cette validation fait suite à un mandat d'arrêt international délivré le 26 septembre 2025 par le président du Collège des juges d'instruction financier.



​Le mandat vise « Madiambal Diagne », et enjoint les pays destinataires à « procéder à l'arrestation et au rapatriement » du mis en cause. Les charges qui pèsent sur lui sont lourdes, reposant sur une information judiciaire ouverte pour « association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé et par l'utilisation de facilité » que procure l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que « complicité de ce chef ».



​Cette procédure fait suite au rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) daté du 27 novembre 2020, émis sous l'ancien régime et s'inscrit dans le cadre de ce qui est désormais connu comme l'affaire Ellipse Project Ltd. Face à cette évolution qualifiée de "dangereuse" pour leur client, susceptible d'être arrêté à tout instant, les avocats de Madiambal Diagne ont riposté sur le plan judiciaire. Le 8 octobre, Me Baboucar Cissé et ses confrères ont introduit une requête auprès de la Chambre d'accusation financière de la Cour d'appel de Dakar.



​Ils demandent l'annulation pure et simple du mandat d'arrêt et des actes qui en découlent. Plus spécifiquement, la défense sollicite que la Chambre « déclare nul » le mandat d'arrêt, « déclare nuls » les « actes ultérieurs pris par le magistrat instructeur », et « ordonne la suppression de la notice rouge » visant leur client. Ils réclament également « l'effacement de l'ensemble des données relatives à la personne » de Madiambal Diagne « et qui sont aujourd'hui encore traitées par Interpol ».



​Les avocats justifient leur démarche en invoquant, entre autres motifs, une « violation de la loi et des droits de la défense ».