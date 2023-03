Manifestants arrêtés à Sandaga: 12 déférés au parquet et 2 libérés

Douze (12) des 14 manifestants arrêtés mardi, lors des affrontements entre commerçants et forces de l'ordre au marché Sandaga (Dakar), ont été déférés au parquet ce jeudi. Ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public. Les deux (2) autres sont libérés.



Pour rappel, remontés contre la mairie du Plateau, dirigée par Alioune Ndoye, et le préfet de Dakar qui auraient ordonné la destruction de leurs cantines, les commerçants ont organisé des manifestations en pleine ville. Car, selon eux, c’est tard dans la nuit du mardi que les policiers, sur les ordres du préfet, ont détruit 49 cantines sans sommation. Selon le syndicaliste de l’Unacois section Sandaga, la perte est estimée à plus de deux milliards de FCFA.