Manifestants pro-Sonko arrêtés: Amnesty dit être alertée sur des "actes de torture et de mauvais traitements"

Amnesty Sénégal dit être alertée sur « des actes de torture et de mauvais traitements » exercés sur des militants de l’opposant Ousmane Sonko, accusé de « viols répétitifs avec arme à feu et menaces de mort », à Dakar et Ziguinchor, au sud du pays.



« Des témoignages et alertes sur des actes de torture et de mauvais traitements nous parviennent de Dakar et Ziguinchor », a twitté l’organisation, qui ajoute que « des membres des forces de sécurité seraient impliqués ».



L'ONG a invité L’Observateur national des lieux de privation des libertés à enquêter, sans délai, sur ces allégations.



Lundi et mardi, plusieurs manifestations ont été notées à Dakar et à Ziguinchor. Cela fait suite à une plainte déposée par une jeune masseuse, accusant le principal opposant à Macky Sall « viols répétitifs avec arme à feu et menaces de mort ».



Des 41 personnes arrêtées à Dakar, 21 ont été libérées. Leur dossier classé sans suite. Les 20 restants, dont un mineur de 15 ans, ont bénéficié d'un retour de parquet. Le Doyen des juges, Samba Sall, est saisi pour instruire l'affaire.