Manifestation contre l'octroi des terres de l'ex-aéroport: les 10 mis en cause écroués

Les dix (10) personnes arrêtées suite aux violentes manifestations contre l’octroi de terres du site de l’ancien aéroport situé à Yoff (Dakar) ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt par le Doyen des juges mercredi. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, participation à un attroupement non-autorisé, entrave à la libre circulation des personnes et des biens, destruction de biens appartenant à l’Etat, violence et blessures à agents de la force publique », entre autres délits.



Lors des manifestations qui ont eu lieu dans la journée du 25 février 2022, vers 18 heures, des poteaux électriques ont été détruits et un véhicule de la gendarmerie vandalisé. Pis, cinq (5) gendarmes de l’Escadron de surveillance ont été blessés dont un dans un état grave, admis au centre de santé de la caserne Samba Diéry Diallo.



L’enquête ouverte a permis de mettre la main sur Birane Mbengue, coordonnateur du collectif dénommé Tank regroupant les villages de Ngor, Ouakam et Yoff. Mais aussi, sur son frère Cheikh Mamadou Mbengue qui se trouve être sapeur-pompier de première classe en service à la 11ème compagnie de la brigade nationale des sapeurs-pompiers.