Manifestation du 12 mai : les femmes de Pastef appellent à une forte mobilisation

Le F24, regroupant 12 entités de l'opposition, va organiser une grande manifestation ce vendredi à la Place de la Nation ( ex Obélisque). Face à la presse ce mercredi, les femmes du mouvement "Jiguéni Pastef" appellent à une forte mobilisation ce 12 mai pour "dénoncer et faire face à Macky Sall". « Nous, femmes, en tout cas, nous sommes déterminées comme l’année dernière et nous toutes, nous avons été emprisonnées et cette année encore, nous réitérons notre ferme engagement à faire pire ", déclare Maïmouna Dièye, par ailleurs maire de la Patte D’Oie à Dakar. Regardez!



Baboye Dia

