Manifestation du collectif “Niakhtou National” : Bougane dénonce “chaos” et tensions sur la VDN

Selon le leader de Gueum Sa Bopp, “les policiers et gendarmes ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants”.

Par ailleurs, Talla Sylla et plus d’une vingtaine de participants ont été interpellés.

Bougane Gueye Dany, initiateur de la manifestation organisée par le collectif “Niakhtou National” ce samedi 8 novembre, a annoncé une “tension et un chaos aux abords du terrain de Sacré-Cœur 3, sur la VDN”.