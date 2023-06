Manifestations à Dakar: une quinzaine de mineurs libérée sur 34 arrêtés, une audience prévue vendredi en Flagrants délits

La situation des mineurs arrêtés, dans le cadre des dernières manifestations enregistrées au Sénégal, évolue rapidement avec des développements significatifs. Selon les informations recueillies auprès de l'un de leurs avocats, Me Alpha Oumar Diallo, il existe actuellement trois cas de figure distincts pour les mineurs concernés, avec des mesures variées prises par les autorités judiciaires.



"Tout d'abord, les mineurs âgés de moins de 13 ans ont été libérés sans suite judiciaire. En ce qui concerne ceux qui sont âgés de 13 ans ou plus, une procédure de placement a été mise en œuvre", confie Me Alpha Oumar Diallo. D’après ce dernier, une audience est prévue ce vendredi 9 juin au tribunal pour enfants afin de les juger en flagrants délits.





"Quant aux autres mineurs arrêtés, la majorité d'entre eux se trouve actuellement en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire, en attendant leur sort. Il est prévu qu'ils soient programmés pour comparaître lors de l'audience des flagrants délits de vendredi", informe-t-il.



Pour le moment, Me Alpha Oumar Diallo, a recensé le nombre total de 34 mineurs arrêtés. Cependant, il note que près d'une quinzaine de mineurs ont déjà été libérés ici au tribunal de Dakar. Au tribunal de Pikine, presque tous les mineurs détenus ont été remis en liberté.