Manifestations au Togo : la CEDEAO appelle au dialogue et à la retenue

La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a exprimé sa « vive préoccupation » face aux manifestations sociales survenues récemment dans plusieurs villes du Togo, notamment à Lomé. Ces événements, déplore-t-elle, « ont engendré des conséquences humaines et matérielles regrettables ».



Dans le communiqué parvenu à PressAffik, la CEDEAO lance « un appel à la retenue » et exhorte « toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue en vue d’un climat socio-économique et politique apaisé, et propice au développement ».



« Dans l’intérêt de la cohésion sociale, la Commission de la CEDEAO reste disponible pour apporter sa contribution aux efforts de préservation de la paix sociale en République Togolaise », précise le document.



Enfin, la Commission « exprime sa compassion » aux populations affectées et réaffirme son engagement à accompagner le Togo vers une sortie de crise durable.