Manifestations des ASP ce mardi: leur Direction générale déplore et appelle à la retenue

Les Agents pour la sécurité de proximité (ASP) ont tenu des manifestations ce mardi à Dakar, Kaolack, Kolda et Ziguinchor malgré les interdictions des différents préfets de ces grandes villes. Ils réclament depuis début janvier, leur intégration dans la fonction publique, à défaut de la création d’un corps spécial pour les accueillir.



La Direction générale de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité a, dans un communiqué, déploré la tenue de ces manifestations qui étaient interdites par les autorités. « L’agence note que rien ne justifie cette manifestation dans la mesure où le président de la République, en Conseil des ministres du 12 janvier 2022, a donné des garanties pour la finalisation du nouveau statut des Asp par le ministère de l’Intérieur et son entrée en vigueur au plus tard en juin 2022 ».



Aussi, le président de la République a pris la décision de proroger l’engagement civique des Asp d’une année en attendant la fin des travaux par les services compétents.



« L’Agence appelle donc l’ensemble des ASP à la retenue et au respect strict des règles liées à leur engagement », lit-on dans le communiqué de la Direction générale de l’agence d’assistance à la sécurité de proximité.