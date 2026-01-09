Manifestations en Iran: l’ayatollah Khamenei affirme que la République islamique «ne reculera pas» face à des «vandales»

La République islamique ne reculera pas « face aux saboteurs » et aux « vandales » : le guide suprême iranien Ali Khamenei a mis en garde son pays, s'exprimant pour la première fois vendredi 9 janvier après une nuit de manifestations en Iran, en direct sur la télévision d’État. Il a également affirmé que Donald Trump avait « les mains tachées du sang » des Iraniens.



Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a averti vendredi 9 janvier que son pays, confronté à une vague de contestation, ne « reculerait pas » face à des manifestants qualifiés de « saboteurs » et de « vandales », dans un discours diffusé par la télévision d'État.



S'exprimant devant ses partisans, Ali Khamenei a déclaré que les mains de Donald Trump étaient « tachées du sang de plus d'un millier d'Iraniens », dans une référence apparente à la guerre de 12 jours déclenchée en juin par Israël et à laquelle les États-Unis s'étaient associés.



Il a également prédit que « l'arrogant » dirigeant américain serait « renversé », à l'image de la dynastie qui a gouverné l'Iran jusqu'à la Révolution islamique de 1979.