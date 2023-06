Manifestations meurtrières : le président Sall demande l’ouverture d’une enquête

Le président de la République, Macky Sall a demandé l’ouverture d’une enquête suite aux violentes manifestations enregistrées ces derniers jours au Sénégal et ayant couté la vie à 16 personnes.



« Devant la gravité sans commune mesure des faits, le Président de la république a réitéré sa détermination à protéger la Nation, l’Etat, la République, ses valeurs, et ses fondements. Il a cet effet ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements», lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.



Le chef de l’Etat a tenu particulièrement « à rassurer nos compatriotes et les hôtes étrangers qui vivent parmi nous, sur les dispositions prises pour préserver la stabilité du pays et la sécurité des personnes et des biens ».



Jeudi dernier, la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse a provoqué de violentes manifestations à Dakar et dans plusieurs régions. La Police fait état de 16 morts et 500 arrestations dont des enfants et des mineurs.