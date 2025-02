Manifs à de l’Université de Thiès : Un étudiant perd un œil, ses camarades dénoncent et menacent

Les étudiants ne décolèrent pas. La Conférence des amicales d’étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès a réagi suite à leur affrontement avec les forces de l’ordre qui a entraîné la perte d’un œil d'un étudiant. Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, ils expriment leur « indignation totale et leur colère face à cet acte barbare et lâche », dénonçant une « violation flagrante des droits fondamentaux ».



Dans la note, les étudiants font savoir qu'ils refusent que leur université, « temple du savoir et bastion de la pensée critique », devienne un « terrain d’expérimentation pour la répression policière et la violence institutionnelle ». Ils alertent sur une « escalade dangereuse où la sécurité des étudiants serait menacée par ceux censés la garantir. »



Face à cette situation, la Conférence des amicales exige des « comptes » et interpelle directement les autorités universitaires pour qu’elles assument pleinement leurs responsabilités. Ils dénoncent un silence coupable et affirment que « toute inaction sera perçue comme une trahison ».



Face à cette situation, les étudiants s’adressent également au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à son Premier ministre, Ousmane Sonko. Ils leur demandent « de traduire leurs promesses de changement en actions concrètes. » Ils estiment que la résolution des problèmes de l’université ne peut plus attendre et que la « livraison d’un pavillon de 1000 lits » doit être une priorité.



Dans leur communiqué, les étudiants exigent que « justice soit rendue et que des mesures d’accompagnement soient immédiatement mises en place pour assurer un suivi médical et un avenir digne à leur camarade, désormais handicapé à vie. » Ils dénoncent « l’impunité policière », toutefois, ils assurent qu'ils vont mener un combat acharné pour obtenir justice.



La Conférence des amicales affirme enfin que cette tragédie ne sera pas reléguée au rang de simple statistique. « Elle est une ligne rouge qui ne sera pas franchie sans réponse », préviennent-ils.



Pour rappel, de violents affrontements ont éclaté hier mardi entre les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès et les forces de l'ordre. Des échanges de jets de pierres et de grenades lacrymogènes ont eu lieu. Dans la foulée, un étudiant a été grièvement blessé.