Manne financière du Groupe consultatif de Paris: un économiste prédit un taux de croissance à 15%, MLD affiche ses doutes

Si certains pensent que les 8.000 milliards de Fcfa du Groupe consultatif de Paris, misés sur notre pays s’expliquent par la confiance des bailleurs placée en Macky Sall, tel n’est pas le cas, chez d’autres. Et au même moment, des Sénégalais s’inquiètent sur l’avenir économique du pays. Joint par PressAfrik, l’écon Souleymane Astou Diagne affirme qu’ « il faut s’en féliciter », avant de donner ses raisons et faire une estimation du taux de croissance qu’il estime à « plus de 15% ».



« Il faut s’en féliciter, parce que quand vous espérez décrocher 2.850 milliards FCFA et qu’au finish vous frôliez la barre des 8.000 milliards, ça montre un réel engouement de la communauté internationale envers notre économie », a d’emblée commenté le maitre de conférence en science économique de l’Université de Bambey qui précise que « si le montant permet de financer les secteurs moteurs de la croissance, on risque d’avoir une croissance estimée à plus de 15% ».



En réalité, « c’est un satisfécit international et une confiance renouvelée due à la qualité de la gouvernance, notamment l’indice de Mo Ibrahim qui a classé le Sénégal parmi les 10 pays africains les plus réformateurs et le premier en Afrique francophone », a complété le Dr Diagne. Pour lui, «c’est compte tenu de tout cela que les bailleurs ont exprimé leur volonté d’accompagner cette phase II du Pse».



En plus des membres de l’opposition qui n’ont pas salué cette manne financière don t le pays a bénéficié, des Sénégalais en n’ont fait une polémique, s’inquiétant même de l’avenir économique du pays qui connait un problème de trésorerie. Si l’on en croit l'économis te , il n’y pas d’inquiétudes à se faire.



«Il n’y a pas d’inquiétudes à se faire. Ce montant sera injecté dans les secteurs clé de notre économie », notamment l’Agriculture, l’Energie, le Pétrole, le Gaz, les Mines, le Tourisme et la Finance. «C’est un endettement qui va se répercuter sur la croissance de notre économie à partir de l’année prochaine», dira-t-il.



Toutefois, il ne faut pas croiser les bras. Souleymane Astou Diagne a attiré l’attention des dirigeants sur des erreurs à éviter. «Il faut s'assurer que les infrastructures se fassent correctement. Les décideurs de la politique économique doivent veiller, être avant-gardistes, essayer de faire de sorte que l’ensemble du montant soit injecté dans des secteurs productifs à haute intensité capitalistique et qui nous permet de nous retrouver avec une forte croissance », suggère l’économiste.