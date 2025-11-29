Manque d’infrastructures à l’Université du Sine-Saloum : les étudiants annoncent l’arrêt des cours dès le 1er décembre

La Coordination des étudiants du Sine-Saloum a tiré, alerte sur la situation « préoccupante » que traverse l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niasse (USSEIN). Elle dénonce « une dégradation continue des conditions d’apprentissage marquée par le manque de salles, l’insuffisance de bus » et une « capacité d’accueil dépassée, qui entravent le déroulement normal des activités pédagogiques. Les logements provisoires ne répondent plus aux besoins des étudiants ».



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, la Coordination annonce une série de mesures à compter du lundi 1er décembre 2025 à 08h00. Elle décrète « l’arrêt des cours » ainsi que « la suspension de la finalisation des inscriptions des nouveaux bacheliers ». Ces décisions, précise-t-elle, « ne visent pas à refuser l’intégration de la nouvelle promotion, mais à rappeler qu’il est impossible d’accueillir une nouvelle cohorte sans infrastructures terminées, sans hébergement disponible et sans capacité pédagogique suffisante ».



Concernant les bourses et les infrastructures, la Coordination exige « le paiement immédiat des rappels », la « régularisation des bourses de Licence 3 » ainsi que « l’accélération et la livraison effective de tous les chantiers pour garantir un accueil correct des étudiants. »



L’USSEIN traverse, selon la Coordination, une situation exceptionnelle de retard et de désorganisation. Elle appelle à une réaction rapide pour « rétablir le droit de chaque étudiant à assurer une prise en charge correcte et immédiate ». Les étudiants interpellent directement le Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre des Infrastructures et le Rectorat pour des réponses « rapides et concrètes ».



La Coordination invite enfin l’ensemble des étudiants « unis, solidaires et mobilisés à maintenir la pression pour obtenir des solutions durables à leurs préoccupations. »