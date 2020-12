Manque d’oxygène-Transfert de Pierre Ndiaye à l’hôpital Principal : le Dg de l’hôpital de Grand Yoff s’explique

Le Directeur de l’hôpital Idrissa Pouye (ex-CTE0) de Grand Yoff a apporté quelques précisions suite au polémique autour du décès du Secrétaire général (Sg) du ministère de l'Économie, Pierre Ndiaye, survenu mercredi dernier, à l’Hôpital Principal. Saliou Tall qui regrette les reproches faites à son structure sanitaire, a livré sa part de vérité.



D’emblée, M. Tall a souligné que : « Pierre Ndiaye a été admis au niveau de l’hôpital Idrissa Pouye (ex CTEO) le 15 décembre 2020». Précisant que « ce n’était pas sa première destination. Il était déjà dans une clinique privée et c’est la clinique qui l’a référé au niveau de l’hôpital où on l’a reçu en réanimation avec les services médicaux : le personnel médical et paramédical ».



« Le transfert de Pierre Ndiaye au niveau de l'hôpital Principal a été demandé par sa famille »



Sur le transfert du défunt vers l’hôpital Principal, Saliou Tall a souligné que « c’est la famille elle-même qui a eu à demander qu’il soit transféré au niveau de l’hôpital Principal et ça, c’est un droit du patient et de sa famille ».



Poursuivant, il a contesté le retard accusé dans le transfert du malade sur les ondes de la Rfm : « Il n’y a pas eu de transfert tardif parce que si c’était que notre volonté, il n'aurait pas été transféré parce qu’on avait tous les moyens de le prendre en charge au niveau de cet hôpital ».



« L'hôpital Idrissa Pouye n’achète pas d’oxygène, il dispose d’une centrale d’oxygène »



Autre élément à démentir, c'est le problème de stock d’oxygène que l'hôpital aurait fonctionné lors de l'hospitalisation de Pierre Ndiaye. Sur ce point, Saliou Tall se veut clair. Selon lui, « l’hôpital Idrissa Pouye n’achète pas d’oxygène, il dispose d’une centrale d’oxygène. Nous produisons nous-même l’oxygène ». Soulignant que « les malades de Covid sont des malades qui ont besoin beaucoup plus d’oxygène, il peut arriver que le niveau baisse, mais on n’a jamais eu d’arrêt de fonctionnement d’oxygène ».



Pour rappel, Pierre Ndiaye a été emporté par la Covid-19 mercredi dernier.