Mansour Faye a assisté à Salemata à la distribution des kits alimentaires

Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité territoriale et sociale Mansour Faye a assisté ce lundi matin à Salemata (70km de Kedougou) à la distribution des kits alimentaires destinés au département éponyme. Cette opération constitue une phase test pour l’acheminement et la distribution des vivres dans les zones les plus éloignées du pays.



En présence de plusieurs autorités, le M. Faye s’est félicité du bon déroulement de l’opération avec la participation de toutes les forces vives de la Nation. Il en a profité pour chanter la nature verdoyante de Kedougou et l’hospitalité légendaires des populations.



Enfin de façon symbolique, le MDCEST a remis à trois bénéficiaires, leur kit conformément à la volonté de son Excellence Macky SALL, de fournir une aide alimentaire conséquente aux familles vulnérables ou impactées par la pandémie du Covid-19 sur toute l’étendue du territoire national.