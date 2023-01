Mansour Faye après l’accident de Sikilo : « Moi démissionner, Pourquoi ?»

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement n’entend pas démissionner de ses fonctions après l’accident tragique de Sikilo ( Kaffrine) qui a enregistré 40 morts et une centaine de blessés. Mansour Faye ne voit pas les raisons qui le pousseront à le faire.



«Moi, rendre le tablier ? Pourquoi ?», s’est interrogé le beau-frère du président de la République, dans les colonnes de L’Observateur.



Apparemment surpris d’entendre une telle question, Mansour Faye a répondu : «Je ne vois pas la raison qui me pousserait à le faire (démissionner). En réalité, je ne suis même pas concentré sur cela. Le chef de l’État m’a assigné des missions. Je vais travailler pour qu’elles soient réalisées ».



Pourtant sa démission est vivement réclamée par les acteurs du secteur des transports qui pensent qu’il a failli à sa mission. Mais pour Mansour Faye : «S’il y a des politiques qui veulent profiter de ces moments où les Sénégalais sont en deuil, cela les engage, pas moi.»



Au Sénégal, l’on a constaté que les responsables d’institutions n’ont pas la culture de la démission après un drame ou après avoir failli à leur mission. Généralement, ils attendent que le président de la République prenne la décision de les limoger.