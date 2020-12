Mansour Faye rencontre le Collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage

Le ministre des Transports et des Infrastructure, Mansour Faye rencontre ce vendredi dans son bureau le Collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage (Ccuap), accompagné du groupe qui a fait l'étude sur la gestion de l'autoroute à péage, en présence des Direcreurs généraux de l'Apix et de l'Ageroute pour échanger.



Cette rencontre fait suite à la déclaration du ministre à l’Assemblée nationale. Interpellé par les députés sur la cherté des tarifs de l’autoroute, Mansour Faye a répondu sèchement aux parlementaires. « Si l’autoroute est chère, mieux vaut emprunter la route nationale. C’est une option », a fait savoir le ministre.



Sans tarder, le Collectif Citoyen des Usagers de l’Autoroute à Péage (CCUAP) déplore les propos « maladroits, peu patriotiques voire condescendants » de Monsieur Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Le Collectifs des Citoyens des Usagers de l’Autoroute à Péage (CCUAP) a rappelé au Ministre des Transports terrestres et du Désenclavements que les usagers qui se plaignent sont ceux et celles qui paient pour bénéficier d’un service de qualité avec le maximum de sécurité.



« Les contribuables sénégalais ont participé à travers leurs impôts à 87% dans la réalisation de cette infrastructure dont la société Eiffage SA tire aujourd’hui tous les profits à hauteur de 118% », a souligné le Collectif.



Le Collectif Citoyen des Usagers de l’Autoroute à Péage (CCUAP) a aussi invité le ministre à « mieux s’imprégner de la problématique de l’autoroute à péage pour soutenir les actions du gouvernement, en cours, en faveur de la renégociation du contrat de concession de l’autoroute à péage pour une plus grande prise en charge des préoccupations des usagers et des intérêts du peuple sénégalais ».