Maouloud 2024 à Tivaouane et Kaolack : 202 interpellations et 107 déférés

Au lendemain de la célébration du Maouloud 2024, la police nationale, sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique (DSP), a dévoilé le bilan de sa couverture sécuritaire à Tivaouane (région de (Thiès) et Kaolack (centre). Selon le Commissaire Mouhamed Guèye, chef de la Division de la Communication et des Relations Publiques de la police, 202 individus ont été interpellés dont 107 déférés au parquet pour divers délits et crimes.



Les infractions relevées incluent : « 65 personnes pour vols simples, 7 pour vols aggravés,14 pour détention et usage de stupéfiants, 7 pour coups et blessures volontaires, 1 pour tentative de meurtre, 1 pour homicide involontaire, 2 pour usurpation de fonction, entre autres ».



En outre, 295 pièces afférentes à la conduite de véhicules ont été saisies, et 22 accidents de la circulation ont été constatés dont un mortel.



La police nationale a également pris en charge 78 enfants égarés, consulté 718 patients, et distribué des médicaments gratuitement, rapporte Sud Quotidien.



À en croire le journal, ce bilan témoigne d’une vigilance renforcée et d’une présence massive des forces de l’ordre pour garantir la sécurité des millions de fidèles venus participer à cet événement religieux majeur.