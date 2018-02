Maradona « Aujourd’hui, à part Messi, le respect du maillot de la sélection s’est perdu »

Les deux hommes ne se sont pas tellement appréciés lors de leur collaboration sous le maillot de l’Argentine. Mais tout cela semble oublié pour Diego Maradona. L’ancien sélectionneur de l’Albiceleste a en effet souligné dans les colonnes de El Popular le patriotisme de Lionel Messi :



Aujourd’hui, à part Messi, le respect du maillot de la sélection s’est perdu. Ce n’est même pas un débat, juste une vérité. L’autre jour, je demandais à Di Maria quel était son rêve en tant que footballeur et il m’a dit qu’il voulait remporter la Ligue des champions plus que tout. Et la Coupe du monde avec l’Argentine, je lui ai demandé ? Pas de réponse, c’est comme cela que ces joueurs pensent aujourd’hui