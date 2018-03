Marcelo : Des sifflets aux applaudissements

Imprévisible, déconcertant, habile, talentueux. Tout le monde sait que Marcelo a été vital au Real, champion lors de ces dernières années. Le jeune homme qui est arrivé à la 'Maison Blanche' pour apprendre de Roberto Carlos est l'un des capitaines de l'équipe 'merengue' aujourd'hui, mais cela n'empêche pas le public du Bernabeu de se montrer intraitable avec lui quand il connait une baisse de régime.

Lors d'une bonne partie de la saison en cours, le public du Bernabeu a soufflé le chaud et le froid concernant le Brésilien. Le défenseur 'merengue' n’était pas au meilleur de sa forme tout au long de la saison, provoquant les critiques et quelques sifflets de ses supporteurs.

Comme durant toute sa carrière, Marcelo alterne entre le meilleur et le pire sur cet exercice. Toutefois, chaque 'madridista' a dû avoir son cœur brisé en voyant leur latéral s'écrouler sur la pelouse du stade Villamarin du Bétis Séville. Avec le match retour face au PSG en ligne de mire, cette blessure a évidemment effrayé les supporteurs 'merengues', encore plus quand on sait que Marcelo a plus de mal à récupérer que les autres joueurs,

Sa présence à Paris était incertaine, mais le Brésilien a réussi à se remettre à temps. Il sera bien au rendez-vous, Zidane peut souffler.

Le technicien français observe toujours avec attention les convalescences de Modric et Kroos, qui ont de nouveau manqué l'entraînement ce vendredi.



Source: Besoccer