Marcelo : « Si je dis que le ballon ne touche pas ma main, je serais un menteur »

Avec un 11 déjà au score, Kimmich a cherché un centre au cœur de la surface qui a été intercepté par la main de Marcelo. L'action était évidente, mais ni Çakir ni son assistant n'ont décidé que l'action devait donner naissance à un penalty.

Rapidement, les réseaux sociaux se sont enflammés contre l'arbitre, se rappelant du match aller et du penalty de Benatia sur Lucas. Vidal, absent, a d'ailleurs explosé sur son compte, tout comme Boateng.



Connaître le sentiment du Brésilien était donc important, et il a eu l'occasion de s'exprimer sur la question devant les médias, qui ont évidemment profité de sa présence pour éclaircir le sujet.

"Il me touche à la main, mais je ne parle pas des arbitres. Nombreuses sont les fois où ils ont fauté contre nous et je ne parlerai pas maintenant. C'est tout. C'est difficile car il y abeaucoup de joueurs devant, mais si je dis que le ballon ne me touche pas à la main je serais un menteur", a reconnu le latéral madrilène.