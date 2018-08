Marche FNR banlieue : Mamadou Diop "Decroix" accuse Macky de vouloir plonger le Sénégal dans le chaos

L'opposition a mobilisé ce dimanche la banlieue dakaroise dans une grande marche pour dénoncer, dit-elle, les agissements de Macky Sall et son régime portant sur le processus électoral.

Le député Mamadou Diop Decroix, secrétaire général d’AJ/Pads, par ailleurs coordonnateur du Front patriotique pour La Défense de la République (Fpdr), à laisser lancé un avertissement au pouvoir en place. Selon lui, il n'est pas question de laisser Macky arranger les règles de l'élection présidentielle à son avantage.

"On marche parce que nous voulons la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Cette paix, cette stabilité et cette sécurité permettront d’organiser des élections libres et transparentes. Abdou Diouf est parti sans qu’il n’y ait problème. Abdoulaye Wade est parti sans qu’il n’y ait problème. Si Macky Sall doit partir, il n’a qu’à partir sans problème. Si les Sénégalais décident de le laisser en place, ils le laisseront en place", a-t-il fait savoir avant d'ajouter :

" vous ne pouvez pas dire je vais changer les règles, que les autres le veuillent ou pas pour rester. Ce n’est pas possible. Si Macky Sall persiste, il va créer des problèmes dans le pays. Et je suis sûr que ce moment là arrivé, tous les Sénégalais diront que le responsable c’est lui".