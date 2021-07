Marché Hlm : Mariama Camara vole deux coupons tissus qu’elle dissimule entre ses jambes

Mariama Camara a été traînée hier mercredi devant la barre des Flagrants délits de Dakar pour des faits de vol. Âgée de 46 ans, la prévenue s’est rendue au marché Hlm dans la boutique d’Ousmane Diagne où elle a volé deux coupons de tissu qu’elle avait minutieusement cachés entre ses jambes. Mariama Camara a été condamnée à la peine de trois (3) mois avec sursis.



Il est devenu de plus en plus fréquent qu’à la veille des fêtes des vols soient commis par certains soi-disant clients. C’est le cas de Mariama Camara, une dame âgée de 46 ans, qui a volé deux coupons de tissu dans la boutique d’Ousmane Diagne sise au marché Hlm à Dakar. Une fois son forfait commis, la dame Camara avait caché son butin entre ses jambes.



Malheureusement pour elle, le commerçant aux aguets l’a repérée. Après avoir récupéré les tissus, ce dernier l’a traîné en justice. Elle a été placée sous mandat de dépôt le 5 juillet dernier. Appelée à la barre Mariama Camara a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour demander la clémence du juge, elle s’est agenouillée, en pleurs les bras tendus, devant le prétoire.



Selon « Les Échos », l’avocat de la dame, Me Bamba Cissé a sollicité une application bienveillante de la loi contre Mariama Camara. Le tribunal a suivi la robe noire dans sa plaidoirie. Une peine de trois (3) mois de prison assortis de sursis a été accordée à la prévenue après la disqualification des faits.