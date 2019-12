Marche contre la hausse de l’électricité: ÑOO LANK réussit le pari de la mobilisation

Une manifestation pas comme les autres. Peut-on dire. Les organisateurs de la manifestation ce vendredi contre la hausse du prix de l'électricité, ont réussi le pari de la mobilisation, si l'on fait la comparaison aux manifestations précédentes.



En effet, suite à la publication d'un reportage de BBC, dans lequel, Aliou Sall, jeune frère du président Macky Sall, est accusé de corruption, la plateforme "Aar Li Nu Book" a été mise en place pour exiger la transparence dans cette affaire.



Après avoir initié plusieurs manifestations à Dakar et dans la banlieue sans succès, elle finit par mettre fin, sinon observer une pause. Tous les coordinateurs de cette plateforme, Guy Marius Sagna et Fatou Blondin Diop, ont promis de revenir avez force.



Au regard de tout cela, la manifestation de ce vendredi est tout simplement exceptionnelle. On peut dénombrer plusieurs centaines de personnes dans les processions. PressAfrik, est à mesure d'affirmer qu'au moins 500 personnes sont sorties dans la rue pour dire non à la hausse du prix de l'électricité. Reste à savoir si le régime en place va revoir sa décision.