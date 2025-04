Marché du travail en 2024 : 10 386 emplois créés, plus de 77 000 contrats enregistrés, selon le rapport RAST

Le ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions en collaboration avec la Direction générale du Travail et de la Sécurité Sociale et de la Direction des Statistiques a officiellement procédé ce lundi 14 avril 2025, au cours d’un atelier à la présentation du rapport annuel des statistiques du travail de 2024 (RAST-2024).



Ce document fait le point sur la situation du marché du travail en se basant sur les données fournies par les inspections du Travail et de la Sécurité sociale, la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale, la Direction de la Protection sociale et les Institutions de Prévoyance sociale.



Le rapport qui s'articule autour de la situation des déclarations d'établissement et de l'emploi, de la garantie des droits, du dialogue social et de la gestion des relations professionnelles et de la protection sociale révèle « 2 099 déclarations d'établissements en 2024,contre 2 160 en 2023.Ce qui dénote d’une baisse de 2,82% par rapport à l’année 2023.

Ces déclarations sont constituées notamment de 1 828 (soit 87,09%)ouvertures d'établissements, de 100 (soit 4,76%) réouvertures et de 155 (soit 7,38%) fermetures et cessations d'activités »



Dans sa présentation, le directeur des Statistiques et du Travail, M. Dominique Gaston-Dioussé, a laissé entendre que sur les 1 928, regroupant, ouvertures et réouvertures, on note 10 386 emplois, soit une moyenne de 5 emplois par établissement ouvert. Par ailleurs, une perte de 880 emplois, soit 6 emplois a été enregistrés suite aux fermetures et cessations d'activités.



Ainsi, selon le rapport, le marché du travail a affiché un « solde positif » résultant de la différence entre le nombre d'établissements ouverts et le nombre d'établissements fermés, évalué « 1 773 unités » et d'autre part la différence entre le nombre d’emplois créés et le nombre d'emplois perdus, soit « 9 506 emplois ».



Toujours par rapport à la situation de l'emploi, le rapport indique que 77 870 contrats de travail enregistrés par les inspections du travail et de la Sécurité sociale constitués entre autres de 48 267 (soit 61,98%) contrats de travail à durée déterminée et de 18 241 (23,42%) contrats de travail à durée indéterminée.