Marche en France contre l'intolérance suite à la mort de Mamoudou Barry: Macron, Macky et Condé appelés à participer

Tué vendredi dernier, après la finale qui opposait le Sénégal à l'Algérie (remportée par cette dernière 1-0), le Guinéen de 31 ans, Mamoudou Barry occupe toujours le centre de l'actualité à Rouen où il enseignait à l'Université.

ce vendredi 26 juillet, une marche blanche est prévue dans cette localité de la France pour la mémoire de ce Docteur.



D'après le journal Le Soleil, qui donne l'information, les Présidents Macky Sall, Alpha Condé et Emmanuel Macron sont invités à cette marche pour "dénoncer et combattre l'intolérance, le racisme et la haine de l'autre."



A noter qu'un individu du nom de Damien A., a été interpellé lundi par la police et présenté comme suspect dans la mort de Mamoudou Barry