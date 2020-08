Marche nationale suivie de grève générale des syndicats de la santé ces 4 et 5 Août 2020

Le Cadre unitaire des syndicats de la santé pour la Justice sociale (Cuss/Js) organise une marche ce mardi d'après un communiqué parcouru par nos confrères du journal Source A. Cette marche est prévue à 9 heures devant le portail de l'École nationale de développement sanitaire et social (Endss), d'où elle partira jusqu'au ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Les blouses blanches réclament "l'intégration de tous les contractuels dans la fonction publique (Médecins, infirmiers, sages femmes, personnel soutien) sur la base de critères objectifs ; la vérité et la transparence dans la gestion de la crise contre la Covid 19 ; l'octroi de l'indemnité de logement entre autres". Une grève générale est prévue le 5 août 2020 pour dénoncer le régime actuel.