Marche pacifique à Dakar : les étudiants appellent à l'union sacrée

Des milliers d’étudiants, de professeurs, élèves et parents ont répondu présents à la marche pacifique de ce jeudi initiée par les étudiants de Dakar pour réclamer justice pour leur camarade Fallou Sène. Habillés en tee-shirts rouges, ils ont brandi des pancartes, banderoles en main, criant «justice pour Fallou».



«Les étudiants de Ziguinchor, Saint-Louis, Bambey, de Dakar, nous sommes tous des étudiants du Sénégal. Toute tentative de division ne passera pas. Ce que nous réclamons c’est très clair, on ne peut profiter d’une mort. Il faut que les problèmes des étudiants soient régler une bonne fois pour toute», déclare leur porte-parole.



«Nous demandons tous les gens impliqués dans cette affaire soient punis. « Mary Tewu dégage ! », Scandent-ils.



Ils réclament par ailleurs le paiement de leur bourse qui est, selon eux, à l’origine de la mort de leur camarade. «Que tous les étudiants du Sénégal soient impliqués dans des discussions sereines et sérieuses», lancent-ils.