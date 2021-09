Mario Mandžukić met un terme à sa carrière

Buteur en finale de la dernière Coupe du monde face aux Bleus (2-4), Mario Mandžukić (35 ans) avait annoncé sa retraite internationale et était toujours sans club depuis son départ de l'AC Milan, à l'issue de la saison dernière. Dans un communiqué publié par la Fédération Croate de Football, l'ex-avant-centre, passé par le Bayern Munich et la Juventus, vient d'annoncer ce vendredi la fin de sa carrière dans une lettre écrite à lui-même.



«Cher petit Mario, en portant ces crampons, les premiers de votre vie, vous ne pourrez même pas imaginer ce que vous réaliserez dans le football. Vous marquerez des buts dans les plus grands stades et remporterez les plus gros trophées sous les maillots des plus grands clubs. Sous le maillot de la plus grande fierté, l'équipe nationale croate, vous écrirez quelques-uns des moments les plus importants du sport croate (...) Vous trouverez le bon moment pour mettre fin à votre carrière de joueur, mettre ces crampons dans une vitrine et vous serez heureux de ne rien regretter. Le football fera toujours partie de votre vie, mais tu attendras avec impatience un nouveau chapitre. PS : Si jamais vous jouez contre l'Angleterre en demi-finale de Coupe du monde, concentrez-vous aux alentours de la 109e minute», a-t-il expliqué. La fin d'une ère pour le football croate.



