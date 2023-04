Maroc – Chelsea : le constat sans appel de Leboeuf sur Ziyech

Une saison à oublier pour Hakim Ziyech. Avec 13 petits matchs disputés pour aucun but sous la tunique bleue de Chelsea, le natif de Dronten (Pays-Bas) est à la peine. Starifié avec sa sélection, le Maroc, avec qui il a atteint les demi-finales du dernier mondial au Qatar, le milieu offensif tout juste trentenaire doit relancer sa carrière en club. Car même Franck Lampard, le nouveau coach des Blues qui vient de diriger sa première rencontre, ne semble pas compter sur lui. En effet, le Marocain n'apparaissait même pas sur la feuille de match lors du déplacement contre les Wolves ce samedi 8 avril (1-0). Il ne sera – a priori – pas non plus de la partie ce mercredi à Bernabéu pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Franck Leboeuf, légende des Blues, s’est récemment exprimé au sujet du Lion de l'Atlas au micro de la chaîne ESPN. Et son constat est sans appel.

“Il n’est pas heureux et il veut travailler. À chaque fois qu’il joue pour le Maroc, c’est le meilleur joueur du monde, et à chaque fois qu’il joue pour Chelsea, il se sent triste et perdu. Je lui souhaite donc d’aller ailleurs, où il pourra montrer au monde qu’il est toujours le Ziyech que nous avons vu lorsqu’il jouait à l’Ajax”, a souhaité le champion du monde 1998.

