Maroc: saisie record de 1,3 tonne de cocaïne dans des palettes de poisson congelé

Les 1 370 kg de cocaïne ont été retrouvés dans des palettes de poisson congelé, dans une cargaison qui venait d’Amérique du Sud en ayant transité par l’Espagne. Ce sont des grossistes en poisson casablancais qui ont donné l’alerte à la livraison de la marchandise. Aussitôt, les services de police ont coordonné des perquisitions dans plusieurs commerces et entrepôts, ce qui a permis cette saisie record.



C’est la police judiciaire de Casablanca qui enquête, pour trouver les commanditaires et surtout comprendre comment la drogue a réussi à entrer dans le pays. Depuis près de deux ans, une épidémie de toxicomanie touche les grandes villes, dû au l’pouffa. Cette nouvelle drogue, une sorte de crack, vendue sous forme de caillou, fait des ravages.



Sa particularité est d’être l’une des drogues les plus addictives et très bon marché. Elle rend son consommateur rapidement agressif. Cet été, la police casablancaise arrêtait 112 trafiquants de l’pouffa sans parvenir à enrayer le phénomène.