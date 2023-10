Marseille: le bus de l’OL caillassé, son entraîneur touché au visage, le match reporté

Prime Video a diffusé de nouvelles informations concernant l'état de santé de Fabio Grosso. L'entraîneur de l'OL est entaillé à hauteur de 3cm au-dessus de l'oeil gauche, selon le diffuseur du match. Le technicien italien ne voit plus beaucoup de cet oeil gauche. Comment pourrait-il en être autrement après ce qu'il a vécu. Des points de suture lui ont été posés.



Trois bus des supporters de l'Olympiques Lyonnais ont été caillassés en arrivant à proximité du vélodrome. Un groupe d'une centaine de personnes, tous avec le visage cagoulé, a attaqué à coup de pavés, de fumigènes un but en tête de file, escortés par deux camions de CRS. Plusieurs blessés à déplorer.



Le match reporté, l’arbitre s’explique

"Une réunion de crise a eu lieu, elle a permis de prendre l'avis des parties prenantes à la suite des constatations des blessures des membres du staff lyonnais. L'OL ne souhaitait pas que la rencontre ait lieu. S'agissant de la décision de l'OL et du protocole que la Ligue a établi en la matière, la décision a été prise de ne pas débuter la rencontre. Elle n'aura pas lieu, la décision est désormais actée. La suite des événements ce seront des rapports établis aux autorités compétentes."



Le président de l’OM très en colère contre ses supporters

"C'est complètement inadmissible. J'ai une pensée pour Fabio Grosso, ce qui lui est arrivé est incadmissible. Ce sont des inconscients, que des inconscients. Gâcher une fête avec un stade plein de 65.000 personnes... Même si c'est hors du stade... Je suis en colère, je suis consterné. Ce qu'il s'est passé n'a de place ni dans le football ni dans la société. Tu viens pour jouer au football et tu te retrouves avec ce type de situations hors du stade, c'est complètement inadmissible."



Au moment où ces lignes sont publiée, les joueurs et le staff de l'OL attendent de savoir comment ils vont pouvoir quitter le Vélodrome après cette soirée cauchemardesque. Ils patientent toujours dans les couloirs du stade, rapporte le diffuseur Prime Video.