Masse salariale de l'État : 1 083 milliards de F Cfa payés à 189 923 agents (Rapport 3e trimestre 2025)

Le rapport de l'exécution budgétaire du troisième trimestre 2025 constate que la masse salariale de l'État a atteint 1 082,8 milliards de FCFA sur les neuf premiers mois de l'année, selon le rapport du ministère des Finances et du Budget. Cette enveloppe représente 72,9% des crédits ouverts par la Loi de Finances Rectificative (LFR).



Comparativement à la même période de 2024, la masse salariale affiche une hausse de 3,7%, correspondant à 30,3 milliards de FCFA supplémentaires. Cette progression reflète l'évolution des effectifs et des rémunérations dans la fonction publique.



La structure des dépenses montre que : "la rémunération des salariés absorbe l'essentiel du budget avec 1 060,6 milliards (97,9% du total); les prestations sociales s'élèvent à 22,2 milliards (2,1%), consacrées principalement aux dépenses de santé : 14,0 milliards de F Cfa. Les pensions d'invalidité s'élèvent à 7,7 milliards de F Cfa, alors que la capitaux décès sont à 0,2 milliard de F Cfa.



Le rapport précise que l'État employait 189 923 agents à fin septembre 2025, dont 184 855 agents permanents (fonctionnaires et non-fonctionnaires), et 5 068 contractuels



Parallèlement, les dépenses d'acquisition de biens et services ont atteint 262,8 milliards, représentant 63,2% des prévisions de la LFR. Elles enregistrent une augmentation de 2,4% (soit +6,1 milliards) par rapport à la même période de l'année précédente.