Massification du parti PASTEF à Kolda : le réseau des femmes du ministre Mountaga Diao installé

Le parti PASTEF continue de renforcer sa présence dans le Fouladou (sud). Une nouvelle étape vient d’être franchie avec l’installation officielle du réseau des femmes du Ministre Mountaga Diao à Kolda ce samedi 25 octobre. Cette structure politique, dirigée par Madame Fatou Diedhiou Sané, domiciliée au quartier Sikilo Zone Lycée, a pour mission principale la massification du parti présidentiel dans la capitale régionale.



Lors de la cérémonie d’installation, les femmes du réseau ont affiché leur détermination à porter haut les idéaux du PASTEF et à consolider les acquis du parti dans la région.



« Nous projetons des tournées de mobilisation dans les différents quartiers de la commune pour renforcer les rangs du parti. Le PASTEF doit rester un parti fort avec des militants engagés derrière le Ministre Mountaga Diao, pour œuvrer ensemble au développement économique et social du Fouladou », a déclaré Madame Néné Ndiaye Amar, chargée de la massification du réseau des femmes



A l'en croire, ces activités de terrain visent à impliquer davantage les femmes dans la vie politique locale et à favoriser la participation de tous les acteurs et de toutes les forces vives aux initiatives de développement portées par les nouvelles autorités dans le cadre de la mise en oeuvre de l'agenda national de transformation Senegal 2050.



Selon les responsables du réseau, la série de tournées dans les quartiers de Kolda se clôturera par une grande mobilisation régionale prévue dans les prochains mois dans un hôtel de la place. Cet événement marquera, selon elles, une nouvelle phase dans la dynamique de renforcement du PASTEF dans la région.



Avec cette nouvelle organisation féminine, le parti présidentiel espère consolider ses bases militantes derrière le Ministre Mountaga Diao et préparer les prochaines échéances politiques avec un engagement renouvelé des femmes.

