Massimiliano Allegri n'oublie pas le PSG, Arthur prêt à faire capoter le deal entre le FC Barcelone et la Juventus

Le monde du football aura les yeux rivés sur Dortmund-Bayern



On commence cette revue de presse en Allemagne où là le football est roi depuis deux semaines déjà. Et les deux journées jouées depuis la reprise donnent envie. Pour Kicker, il faut jouer sans limites ! Et quoi de mieux que le Klassiker allemand, entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, qui se déroulera mardi, pour mettre en lumière la réussite de cette reprise. Ce choc entre deux mastodontes de la Bundesliga doit être vue comme un modèle par les autres championnat comme l'explique le journal. Et c'est le monde du football qui va être suspendu à cette rencontre. L'Allemagne a donné l'exemple et sera bientôt suivie par d'autres pays en Europe.



Arthur ne veut pas quitter le Barça



En Espagne, la Une de Sport nous apprend qu'Arthur, le milieu de terrain du Barça ne veut pas partir. Alors que la presse italienne annonçait hier qu'il y avait un rapprochement entre le joueur et la Juve, le média rapporte que le Brésilien réaffirme son envie de poursuivre l'aventure au sein du club culé. Pour que Pjanic débarque au Barça, tout dépend donc d'Arthur mais le milieu de terrain ne semble pas décidé à partir et pourrait faire capoter l'opération.



Allegri a toujours le PSG dans le viseur



Dans la Gazzetta dello Sport, il est question de l'avenir de Massimiliano Allegri. L'Italien est prêt à revenir sur le devant de la scène ! «Fin de l'année sabbatique forcée, il ne veut plus continuer à regarder», annonce le journal au papier rose. Et forcément, Allegri ne manque pas de courtisans pour reprendre du service. Encore faudra-t-il qu'un club soit disposé à s'aligner sur son salaire. Si la priorité pour Allegri est de rester en Italie, des clubs anglais comme Manchester United ou Newcastle sont capables de lui offrir des émoluments importants. Sauf que l'entraîneur se voit bien, lui, à Paris pour entraîner le PSG. Le club parisien serait d'ailleurs en pôle pour accueillir Allegri. L'ancien coach de la Juve n'exclut pas de prendre un club en cours de saison l'année prochaine, alors si Thomas Tuchel venait à ne pas terminer le prochain exercice, Leonardo a déjà son remplaçant sous la main.