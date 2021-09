Matam: le corps sans vie d’Abou Diouldé Diallo retrouvé sur la rive

Porté disparu depuis 12 jours, le corps sans vie d’Abou Diouldé Diallo a été retrouvé hier mardi.



Le jeune homme âgé de 30 ans serait mort noyé dans le fleuve de « Réwoyel », un village de la région de Matam frontalier avec la Mauritanie. Il était parti de son village pour un match amical. Mais malheureusement, il va se noyer dans le fleuve, son corps sans vie a été retrouvé sur la rive.



La découverte du corps a été faite par les habitants du village qui ont avisé les sapeurs-pompiers. Une fois sur les lieux, ces derniers ont fait le constat et transporté le corps à la morgue. Selon les informations du quotidien, « Le Soleil », la victime laisse derrière lui, une femme enceinte et deux enfants (une petite fille de 2 ans et était le fils unique de sa mère).



Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour élucider les causes de ce drame.